Γκαγκάτσης: «Είμαστε ξεκάθαρα απέναντι σε Ινφαντίνο και στο πλευρό της UEFA»

Τις επόμενες κινήσεις της UEFA γύρω από τη FIFA και τις εκλογές του ερχόμενου Μαρτίου περιέγραψε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ξεκαθαρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν απασχόλησε την Εκτελεστική Επιτροπή που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, με την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA να συνεδριάζει στην πόλη και τον Αλεξάντερ Τσέφεριν να συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ.

Από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου πραγματοποιήθηκε το παιδικό φεστιβάλ «Football for Schools», ο Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε για τη σημασία της παρουσίας της UEFA στη Θεσσαλονίκη, αλλά προχώρησε και σε μία ιδιαίτερα σημαντική τοποθέτηση για τις σχέσεις της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής οικογένειας με τη FIFA.

«Η ΕΠΟ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση στο συγκεκριμένο θέμα υπέρ της UEFA. Έγιναν διάφορα περιστατικά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα οποία δεν είναι αποδεκτά από το σύνολο της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης», ανέφερε αρχικά.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ στάθηκε και στο FIFA Enterprise, το πρόγραμμα που αφορά την πώληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταλήγοντας σε μία ξεκάθαρη δήλωση:

«Είμαστε ξεκάθαρα απέναντι σε αυτό, οπότε αποσύραμε την εμπιστοσύνη μας προς τον σημερινό πρόεδρο της FIFA».

Ο Γκαγκάτσης διευκρίνισε ότι το ζήτημα δεν αποτέλεσε αντικείμενο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε δύο εβδομάδες ακολουθεί στο Βερολίνο το executive meeting των προέδρων και γενικών γραμματέων των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών.

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα προόδου»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρθηκε και στην αγωνιστική άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και στη μάχη για τη βαθμολογία της UEFA.

«Μετά από πολλά χρόνια, σε επίπεδο ομάδων είμαστε σε μία θέση να διεκδικήσουμε τη 10η θέση στο ranking της UEFA, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες ομάδες στη League Phase και να βγάζουμε περισσότερες ομάδες στο Champions League», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα προς τους συλλόγους.

«Η Ελλάδα έχει φανταστική ιστορία σε πολλούς τομείς, το ποδόσφαιρο είναι ένας από αυτούς και η Ομοσπονδία υπό τον Μάκη Γκαγκάτση κάνει εξαιρετική δουλειά.

Θα χρειαστείτε ακόμα δουλειά στις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων και κυρίως στα παράπονά τους για τους διαιτητές. Αλλά νομίζω ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια. Οπότε είμαι βέβαιος ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι λαμπρό».