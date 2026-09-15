Ο Κέρβιν Αριάγκα της ΑΕΚ κλήθηκε απο την εθνική Ονδούρας για τους επικείμενους αγώνες της χώρας στο CONCACAF Nations League.

Η εθνική Ονδούρας προετοιμάζει το ρόστερ της για τις τέσσερις αγωνιστικές που την περιμένουν στo CONCACAF Nations League. Ανάμεσα στους 26 παίκτες που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της χώρας είναι και ο Κέρβιν Αριάγκα της ΑΕΚ.

Ο 28χρόνος άσος, που εντάχθηκε στην Ένωση το περασμένο καλοκαίρι από την Λεβάντε, είναι ένας εκ των βασικών πυλώνων της εθνικής του ομάδας, έχοντας καταγράψει ήδη 45 εμφανίσεις και 2 γκολ με το εθνόσημο της χώρας της Κεντρικής Αμερικής.

Οι αναμετρήσεις της Ονδούρας ξεκινούν το Σάββατο 26/9, όπου θα υποδεχθεί στην έδρα της το Σουρινάμ. Ακολουθούν δύο εκτός έδρας ματς με την Τζαμάικα (29/09) και με την Μαρτινίκα (03/10), προτού επιστρέψει στην βάση της για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Τζαμάικα στις 6 Οκτωβρίου.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις (10/10) η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην Φιλαδέλφεια τον ΟΦΗ και με τον Αριάγκα να προέρχεται από υπερατλαντικό ταξίδι, η συμμετοχή του στο παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί αμφίβολη.