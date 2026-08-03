Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια έκλεισε την ψαλίδα μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας στη βαθμολογία της UEFA, με τη χώρα μας να κάνει σημαντικό βήμα προς την 10η θέση!

Ερυθρόλευκη βραδιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», με... γαλανόλευκη απόχρωση! Η νίκη του Ολυμπιακού, άλλωστε, επί της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League δεν ήταν επιδραστική μονάχα για τους Πειραιώτες, αφού βοήθησε παράλληλα και τη χώρα μας να ψαλιδίσει τη διαφορά από την Πολωνία και να ανεβάσει «στροφές» για το προσπέρασμα στη βαθμολογία της UEFA.

Συγκεκριμένα η ανατροπή των Ερυθρόλευκων χάρισε 400 βαθμούς στην Ελλάδα και κράτησε προσωρινά την Πολωνία χωρίς έξτρα πόντους, με αποτέλεσμα η μεταξύ μας διαφορά να πέσει στους 513 βαθμούς. Τόση μάλιστα είναι και η διαφορά από την Τσεχία που έπιασε τους Πολωνούς στην 10η θέση, μιας και νωρίτερα η Σπάρτα Πράγας έκανε το καθήκον της με τεσσάρα στην Αρμενία.

Τη δεδομένη στιγμή πλέον η απόσταση της Ελλάδας από την προνομιούχο 10η θέση της UEFA ουσιαστικά χωρίζεται σε μια παραπάνω νίκη και μια έξτρα ισοπαλία, οι οποίες θα έφερναν δυνητικά τη χώρα μας πάνω από Τσέχους και Πολωνούς.

Με δεδομένο μάλιστα πως οι τελευταίοι έχουν μόλις δυο ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις υστερούν αριθμητικά, όμως οι Τσέχοι από την πλευρά τους μετρούν ισάριθμους εκπροσώπους με την Ελλάδα.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 45.125 (4/5)

11. Πολωνία 45.125 (2/5)

12. Ελλάδα 44.612 (4/5)

13. Νορβηγία 38.612 (4/5)