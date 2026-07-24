Κλοπ προς δημοσιογράφους: «Είδα πως φερθήκατε στον Νάγκελσμαν και στον Τούχελ, αν πειράξετε την οικογένεια μου έχω φύγει»

Ο Γιούργκεν Κλοπ στο πλαίσιο της παρουσίασης του από την Ομοσπονδία της Γερμανίας έβαλε τα... όρια του στους συμπατριώτες του δημοσιογράφους.

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι με κάθε επισημότητα προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας και παρουσιάστηκε από την Ομποσνδία σε συνέντευξη Τύπου. Δυο χρόνια μετά την αποχώρηση του από τη Λίβερπουλ ο 59χρονος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους για χάρη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του.

Ο νέος εκλέκτορας των Γερμανών στις πρώτες του δηλώσεις φρόντισε να βάλει τα... όρια του στους δημοσιογράφους και απαίτησε να υπάρξει ο απαραίτητος σεβασμός στην οικογένεια του.

Oι δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ

«Αν πειράξετε την οικογένειά μου, έφυγα. Αν νομίζετε ότι είμαι "σκουπίδι", να μου το πείτε κατάμουτρα και θα φύγω άμεσα, χωρίς αποζημίωση.

Την ημέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω, χωρίς καμία αποζημίωση απόλυσης. Αν αύριο πείτε ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Όχι μόνο ένα άτομο, θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Αν η DFB πει ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Αν συμπεριφερθεί κάποιος άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, θα φύγω. Κρίνετέ με αν κάτι δεν λειτουργήσει.

Χαίρομαι να δουλέψω πάνω σε αυτό. Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει καριέρα μετά την εθνική ομάδα. Ιδανικά, αυτό είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου.

Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για τον εαυτό μου. Την κάνω για εσάς. Αναλαμβάνω αυτή τη δουλειά παρόλο που έχω δει πώς φερθήκατε στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Την αναλαμβάνω παρόλο που έχω δει πώς φερθήκατε στον Τόμας Τούχελ».