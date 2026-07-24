Κλοπ: «Ιδανικά, η εθνική Γερμανίας θα είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου»

Ο Κλοπ μίλησε για πρώτη φορά ως προπονητής της Γερμανίας και έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του για τη νέα εποχή της «Μάνσαφτ», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι, αν δεν είναι επιθυμητός, θα φύγει χωρίς αποζημίωση και πως ευελπιστεί η αποστολή του με τα «Πάντσερ» να είναι το αποκορύφωμα της καριέρας του.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έπιασε και επίσημα δουλειά στην εθνική Γερμανίας και από την πρώτη του κιόλας συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι δεν βλέπει τη νέα του θέση ως έναν ακόμη σταθμό στην καριέρα του. Ο 59χρονος προπονητής μίλησε στη Φρανκφούρτη για τη μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνει, το πλάνο του για τη «Μάνσαφτ», αλλά και το πότε θα αποφασίσει να αποχωρήσει.

Η επιστροφή του Κλοπ στους πάγκους είναι πλέον γεγονός. Μετά την παρουσία του στη Red Bull και την αποχή του, ο Γερμανός τεχνικός βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή, αυτή τη φορά για να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του μέχρι το 2030.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη τον γεμίζει, καθώς δεν είχε φανταστεί όταν ξεκινούσε την πορεία του ότι θα έφτανε κάποτε να αναλάβει τη «Μάνσαφτ».

«Είναι μια τεράστια τιμή για μένα. Όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες μοιάζουν λίγο σαν ταινία. Ήξερα ότι η δουλειά του ομοσπονδιακού προπονητή είναι κάτι πολύ μεγάλο, αλλά όταν το ζεις από κοντά, αντιλαμβάνεσαι ακόμη περισσότερο την ευθύνη που έχεις.Αν σκεφτώ από πού ξεκίνησα, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έφτανα σε αυτό το σημείο. Είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για μένα και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι έκαναν αυτή τη στιγμή πραγματικότητα».

Ο Κλοπ ακομη ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση του αν η ομοσπονδία ή ο κόσμος θεωρήσει ότι δεν είναι πλέον ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά: «Αν έρθει η ημέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω. Και θα φύγω χωρίς να ζητήσω αποζημίωση. Αν αύριο μου πείτε ότι δεν κάνω για αυτή τη δουλειά, θα αποχωρήσω. Φυσικά, δεν μιλάμε για τη γνώμη ενός μόνο ανθρώπου.Αν η DFB πιστεύει ότι είμαι άχρηστος, θα φύγω. Αν κάποιος φερθεί άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, επίσης θα φύγω. Αν κάτι δεν λειτουργεί, μπορείτε να με κρίνετε γι' αυτό.Εγώ θέλω να δουλέψω. Αυτό είναι το σημαντικότερο.Αν όλα πάνε όπως τα θέλω, αυτή θα είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου».

Klopp: "Luckily the first game isn't tomorrow. I'd be overwhelmed. I'll be watching games in every country where our players are, including here in Germany, of course. I've gained a tremendous amount of insight lately. Maintaining contact with the players is very important, and… pic.twitter.com/CFKjTzmxcH July 24, 2026

Αξιζει να αναφέρουμε πως ο νέος τεχνικός των Πάντσερ τόνισε μεταξύ άλλων πόσο σημαντικό είναι να είναι κοντά με την ομάδα: «Πάντα ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει γύρω από την ομάδα και να αισθάνομαι υπεύθυνος για όσα συμβαίνουν.Τώρα η ευθύνη είναι διαφορετική. Δεν αφορά έναν σύλλογο, αλλά μια ολόκληρη χώρα. Νιώθω υπεύθυνος απέναντι σε όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο στη Γερμανία και θέλω να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Θα ταξιδέψω για να δω τους παίκτες μας όπου κι αν αγωνίζονται, είτε στη Γερμανία είτε στο εξωτερικό. Έχω μάθει πολλά το τελευταίο διάστημα και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη γνώση.Το να έχω επαφή με τους παίκτες είναι πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσω να μιλήσω μαζί τους όσο πιο νωρίς γίνεται. Αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα».

