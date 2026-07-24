Ο Κλοπ υπέγραψε το συμβόλαιό του ως νέος προπονητής της εθνικής Γερμανίας, το οποίο θα ισχύει μέχρι το 2030.

Η επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ στους πάγκους είναι γεγονός, με τον Γερμανό κόουτς να αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής ομάδας της πατρίδας του αντικαθιστώντας τον Νάγκελσμαν.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο θρυλικός προπονητής της Λίβερπουλ υπέγραψε το συμβόλαιό του και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις από πλευράς των Πάντσερ. Σήμερα, μάλιστα, είναι η μέρα της παρουσίασής του από τους Γερμανούς, που τον δέσμευσαν μέχρι το 2030.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Κλοπ και τη γερμανική ομοσπονδία είχαν εξ αρχής πολύ καλό κλίμα και η πρόσληψη του 59χρονου κόουτς ήταν σχεδόν τελειωμένη υπόθεση.

Κάπως έτσι ο Κλοπ ετοιμάζεται να επιστρέψει ξανά στους πάγκους ύστερα από δυο χρόνια αποχής από την προπονητική. Στο μεταξύ εκτελούσε χρέη επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull, ωστόσο είχε ξεκαθαρίσει στη συγκεκριμένη εταιρεία πως θα αποχωρούσε σε περίπτωση που τού παρουσιαζόταν η ευκαιρία να προπονήσει τη Μάνσαφτ.