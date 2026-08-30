Το μήνυμα της Εθνικής στον Κωνσταντέλια: «Είμαστε δίπλα σου, ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι»

Η Γαλανόλευκη δεν ξέχασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Εθνική Ελλάδας έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στον 23χρονο διεθνή μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεύτερο του ματς με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, στο ματς όπου βρήκε πρώτη φορά το δρόμο για τα δίχτυα... και θα χρειαστεί να μείνει για αρκετό διάστημα μακριά από τα γήπεδα.

Η Εθνική Ελλάδας δεν θα μπορούσε να μην στείλει το δικό της μήνυμα στον 23χρονο διεθνή. Με ένα story στα social media, η Γαλανόλευκη εξέφρασε τη στήριξή της στον «Ντέλια» και του ευχήθηκε να επιστρέψει σύντομα και δυνατός.

Αναλυτικά το story:

Να έχεις δύναμη

Τίποτα δεν θα σε σταματήσει

Είμαστε δίπλα σου

Λεπτό με το λεπτό

Ισχυρή θέληση

Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι

Σιδερένιος!

Δείτε το στορυ: