Εθνική Ελλάδας: Στην Τούμπα τα επόμενα ματς της Γαλανόλευκης

Εθνική Ελλάδας: Στην Τούμπα τα επόμενα ματς της Γαλανόλευκης

Εθνική Ελλάδας: Στην Τούμπα τα επόμενα ματς της Γαλανόλευκης

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας θα διεξαχθούν στην Τούμπα σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Η Εθνική Ελλάδας μετακομίζει στην «Τούμπα» μετά από πέντε χρόνια για τα δύο επόμενα ματς για το Nations League. Απόφαση που επικυρώθηκε μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ την Τρίτη (2/6).

Πιο συγκεκριμένα η Γαλανόλευκη που κληρώθηκε στον 2ο όμιλο της League A θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Ολλανδία και Σρβία. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στη Σερβία (24/) και έχει δώσει ραντεβού με την Ολλάνδια στις 1 Οκτωβρίου και με τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα φιλοξενήσει τους Οράνιε και τα Πάντσερ στο γήπεδο της Τούμπας όπως έγινε γνωστό.

Να θυμίσουμε πως την τελευταία φορά που η εθνική αγωνιστηκε στην Τούμπα ήταν το 2021 για την προκριματική φάση του Μουντιάλ κόντρα στη Γεωργία (1-1).

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση αναφέρει:«Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nations League με την Ολλανδία (Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45) και την Γερμανία (Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45)»

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    UEFA NATIONS LEAGUE Τελευταία Νέα