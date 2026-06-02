Εθνική Ελλάδας: Στην Τούμπα τα επόμενα ματς της Γαλανόλευκης
Η Εθνική Ελλάδας μετακομίζει στην «Τούμπα» μετά από πέντε χρόνια για τα δύο επόμενα ματς για το Nations League. Απόφαση που επικυρώθηκε μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ την Τρίτη (2/6).
Πιο συγκεκριμένα η Γαλανόλευκη που κληρώθηκε στον 2ο όμιλο της League A θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Ολλανδία και Σρβία. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στη Σερβία (24/) και έχει δώσει ραντεβού με την Ολλάνδια στις 1 Οκτωβρίου και με τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα φιλοξενήσει τους Οράνιε και τα Πάντσερ στο γήπεδο της Τούμπας όπως έγινε γνωστό.
Να θυμίσουμε πως την τελευταία φορά που η εθνική αγωνιστηκε στην Τούμπα ήταν το 2021 για την προκριματική φάση του Μουντιάλ κόντρα στη Γεωργία (1-1).
Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση αναφέρει:«Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nations League με την Ολλανδία (Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45) και την Γερμανία (Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45)»
