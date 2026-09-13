Αμφιάλη: Βράβευσε τους Σιόβα και Μανωλά για την προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο σύλλογος της Αμφιάλης τίμησε τους δύο παίκτες του Πανναξιακού για την παρουσία τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Οι Κώστας Μανωλάς και Δημήτρης Σιόβας με καριέρα εντός και εκτός Ελλάδας τιμήθηκαν από την Αμφιάλη. Οι δύο παίκτες του Πανναξιακού βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι δύο έχουν παίξει στο παρελθόν στον Ολυμπιακό. Τη βράβευση εκ μέρους της Αμφιάλης έκανε ο Γιώργος Μπήτρος.
@Photo credits: ΑΜΦΙΑΛΗ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.