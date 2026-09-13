Ο σύλλογος της Αμφιάλης τίμησε τους δύο παίκτες του Πανναξιακού για την παρουσία τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι Κώστας Μανωλάς και Δημήτρης Σιόβας με καριέρα εντός και εκτός Ελλάδας τιμήθηκαν από την Αμφιάλη. Οι δύο παίκτες του Πανναξιακού βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι δύο έχουν παίξει στο παρελθόν στον Ολυμπιακό. Τη βράβευση εκ μέρους της Αμφιάλης έκανε ο Γιώργος Μπήτρος.