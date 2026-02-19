Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε το «παρών» στην κοπή της πίτας της ΕΠΣ Ηρακλείου και μίλησε για τους επόμενους στόχους της Εθνικής.

Η Εθνική Ελλάδος προετοιμάζεται για τις επερχόμενες υποχρεώσεις της στο Nations League, συμμετέχοντας πλέον στην League A. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μπροστά της έναν δύσκολο όμιλο με αντιπάλους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου (21:45), στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στους Σέρβους.

Στο μεσοδιάστημα, ο ομοσπονδιακός προπονητής παρευρέθηκε στην εκδήλωση της ΕΠΣ Ηρακλείου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, ο Σέρβος κόουτς αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, στην εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα μας, αλλά και στις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώσει η «γαλανόλευκη» προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς

«Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ τον κ. Τζώρτζογλου που μου έκανε την τιμή να βρίσκομαι στο Ηράκλειο σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι η βάση του επαγγελματικού και εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια με επιτυχία. Όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι σε μόνιμη άνοδο και το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα των ομάδων.

Όσον αφορά τον ΟΦΗ, χαίρομαι που βρίσκεται για δεύτερη φορά στον τελικό, με το ποδόσφαιρο που παίζει και τη στήριξη που έχει. Για την Εθνική ομάδα, μέσα σε αυτή τη χρονιά δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε τον μεγάλο στόχο που είχαμε, να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί τη στιγμή που έπρεπε να είμαστε δυνατοί δεν ήμασταν. Αυτός είναι ο λόγος που θα υποφέρουμε μέχρι την επόμενη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να λυγίσουμε, ο χαρακτήρας μας δεν μας αφήνει, αλλά θα υποφέρουμε έως ότου εκπληρώσουμε τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από την Εθνική ομάδα και τη στήριξη που έχουμε στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη. Εύχομαι και στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση η μεγάλη αγάπη των Ελλήνων να είναι παρούσα και να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε εκεί».