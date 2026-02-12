Δείτε το προφίλ των Γερμανίας, Ολλανδίας και Σερβίας, τις οποίες θα βρει απέναντί της στη League A του Nations League η Εθνική μας ομάδα.

Συμμετέχοντας πλέον στη League A του Nations League, ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα για την Εθνική μας ομάδα, που έμαθε ποιους θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων του τουρνουά που θα διεξαχθεί το προσεχές φθινόπωρο. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε δύο γκρουπ της ευρωπαϊκής ελίτ να ξεπετάγονται από την κληρωτίδα, με Γερμανία και Ολλανδία να προκύπτουν από τα δύο πρώτα pots, ενώ η Σερβία των αρκετών... Σουπερλιγκάτων παικτών ήρθε από το τρίτο. Αντίπαλοι άλλοι πιο γνώριμοι και άλλοι λιγότεροι, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας μας να έχει μπροστά της μια τεράστια πρόκληση, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της στο κορυφαίο επίπεδο!

Γερμανία

Παραδοσιακή δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με πολλούς τίτλους, μεταξύ των οποίων τέσσερα Μουντιάλ και τρία Euro, πάντοτε αποτελεί ένα από τα φαβορί στις μεγάλες διοργανώσεις. Στο Nations League πάντως, η καλύτερη θέση της είναι η 5η το 2024. Στον πάγκο βρίσκουμε τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία το 2023. Η ομάδα αποτελείται από ένα δυνατό σύνολο με δημιουργικό παιχνίδι αλλά, με αμυντική σταθερότητα και αστέρια που ξεχωρίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα. Παίκτες όπως ο εμβληματικός αρχηγός της Κίμιχ, ο Βιρτζ, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την Λίβερπουλ, αλλά και οι Σανέ, Γκνάμπρι, Ρούντιγκερ και Μουσιάλα! Oι δύο ομάδες τελευταία φορά είχαν συναντηθεί σε φιλικό το 2024, με νίκη των Γερμανών (2-1), ενώ οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί και στα προημιτελικά του Euro 2012 με τα Πάντσερ να επικρατούν με 4-2. Σε 10 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, η Νασιοναλμάνσαφτ έχει ξεκάθαρη υπεροχή με επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες, την ώρα που η Γαλανόλευκη δεν έχει να επιδείξει ούτε μία νίκη.

Ολλανδία

Συναντιόμαστε ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την Ελλάδα να μετρά δύο ήττες (0-1, 0-3) ενάντια στους Οράνιε στα προκριματικά του Euro του 2024, ενώ συνολικά, έχουμε να επιδείξουμε 1-1-9 εναντίον τους... Πάντοτε στο κυνήγι ενός τίτλου, οι Ολλανδοί προέρχονται από την πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Euro αλλά και τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του προηγούμενου Nations League. Στον πάγκο βρίσκουμε από το 2023 τον Ρόναλντ Κούμαν, που διάγει τη δεύτερη θητεία του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, ενώ το ρόστερ, σφύζει, όπως είθισται να συμβαίνει, από ποιότητα. Παίκτες όπως ο Φαν Ντάικ, ο Ντε Λιχτ, ο Ράιντερς, ο Ντεπάι, ο Μάλεν, ο Ντάμφρις και ο Χάκπο είναι μόνο μερικοί από τους σταρ της Ολλανδίας, η οποία στοχεύει σε ένα ακόμη τουρνουά στην πρώτη δυάδα και τη μάχη για το τρόπαιο. Κι αυτό, με τη μοναδική της κούπα να παραμένει το Euro του 1988...

Σερβία

Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να βρει ξανά τον δρόμο προς την τελική φάση αρκετών μεγάλων διοργανώσεων, ωστόσο ποτέ δεν καταφέρνει να κάνει το βήμα παραπάνω. Τη δεδομένη χρονική στιγμή πάντως, η Σερβία προέρχεται από την αποτυχία πρόκρισης στα τελικά του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Βέλικο Παούνοβιτς να έρχεται στον πάγκο αντικαθιστώντας τον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, που είχε παραιτηθεί μετά την ήττα στην Αλβανία. Στο ρόστερ της βρίσκουμε παίκτες της Stoiximan Super League, με τους Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και τους Γιόβιτς και Γκρούγιτς της ΑΕΚ να έχουν κληθεί στα τελευταία ματς των Σέρβων τον Νοέμβριο. Ψάχνοντας κανείς μεγάλες επιτυχίες, πρέπει να πάει πίσω στις εποχές της μεγάλης Γιουγκοσλαβίας της δεκαετίας του '60, που είχε μία τέταρτη θέση σε Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο χαμένους τελικούς σε Euro. Ενάντια στην Ελλάδα, μετρά 1-0-1 σε φιλικούς αγώνες το 2010 και το 2014 ως Σερβία, ενώ παλαιότερα είχε 18-3-2 πριν τη διάσπασή της!