Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας να μείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Ο έμπειρος ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε στο site της ΕΠΟ το σχόλιό του για την κλήρωση της διοργάνωσης του Nations League.

Δεν θα έχει τόσο εύκολο έργο η Εθνική μας ομάδας στο Nations League και το γκρουπ Α2 (2ος Όμιλος της League A). Εκεί όπου θα παίξει με τις Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Ο ομοσπονδιακός κόουτς, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, από την άλλη τοποθετήθηκε για την κλήρωση με την εξής δήλωση: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας στο Nations League.

Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας. Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοί και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».