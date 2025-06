Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Γιαμάλ είναι φαινόμενο, θα κατακτήσει πολλούς τίτλους»

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποθέωσε το «Golden Boy» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δηλώνοντας πως στο μέλλον θα κατακτήσει πολλούς ομαδικούς και ατομικούς τίτλους.

Έναν ακόμη τίτλο στη μυθική τροπαιοθήκη του πρόσθεσε το βράδυ της Κυριακής (8/6) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού η Πορτογαλία επικράτησε 5-3 στα πέναλτι (2-2 κ.δ. και παράταση) της Ισπανίας και κατέκτησε το 2ο Nations League της ιστορίας της.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ που έγινε αλλαγή λίγο πριν το τέλος του ενενηντάλεπτου, δεν μπόρεσε να κρατήσει τη συγκίνησή του, δακρύζοντας μετά την επικράτηση της πατρίδας του. Και αργότερα, στις καθιερωμένες δηλώσεις, ο 40χρονος άσος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον... ηττημένο της βραδιάς, Λαμίν Γιαμάλ.

«Ο Λαμίν θα κερδίσει πολλούς συλλογικούς και ατομικούς τίτλους. Είναι ένα φαινόμενο. Θα έχει μια μακρά καριέρα και θα κερδίσει πολλά Nations League. Είναι 17 ετών... Παρακαλώ, αφήστε τον ήσυχο. Πρέπει να σας ζητήσω να τον αφήσετε στην ησυχία του. Πρέπει να είναι ήρεμος», είπε χαρακτηριστικά ο CR7 για τον θαυματουργό πιτσιρικά της «Ρόχα» που πράγματι έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να κατακτήσει κορυφές.

