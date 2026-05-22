Το «βάπτισμα του πυρός» στην προπονητική ετοιμάζεται να πάρει ο Αντρές Ινιέστα, ο οποίος συμφώνησε να αναλάβει το... τιμόνι της Γκαλφ Γιουνάιτεντ στο Ντουμπάι.

Κάτοικος Ντουμπάι ετοιμάζεται να γίνει ο Αντρές Ινιέστα! Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας φαίνεται πως θα κάνει το πρώτο του βήμα στην προπονητική, αφού συμφώνησε με την Γκαλφ Γιουνάιτεντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο 42χρονος -πλέον- Ινιέστα αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2024 και πλέον ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο άθλημα αλλά αυτή τη φορά με... κοστούμι από την άκρη του πάγκου.

Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού, θα αναλάβει τις... τύχες της Γκαλφ Γιουνάιτεντ του Ντουμπάι. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα και πλέον απομένουν οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση.

Έτσι, ο πρώην «μαέστρος» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μακροχρόνια σταδιοδρομία του στο λαοφιλέστερο άθλημα του πλανήτη.