Σε συνέντευξη που έδωσε, ο Βινίσιους Τζούνιορ αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ, λέγοντας πως μπορεί να πάρει το Μουντιάλ... μόνος του!

Δυο εβδομάδες έμειναν για την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ του 2026, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού που θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική.

Για πρώτη φορά στην ιστορία 48 χώρες θα δώσουν μάχη για να «εκθρονίσουν» την Αργεντινή και να πάρουν τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, με την Ισπανία να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. Κάτι το οποίο ουσιαστικά παραδέχθηκε και ο Βινίσιους Τζούνιορ.

Ο σταρ της Ρεάλ και της Εθνικής Βραζιλίας αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ, αναφέροντας πως μπορεί μόνος του (σσ ο Γιαμάλ) να κατακτήσει τον τίτλο και λέγοντας πως δικαίως ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο για να τον δει να αγωνίζεται.

«Η Ισπανία είναι φαβορί. Κέρδισαν το Euro, έχουν μια ομάδα που παίζει μαζί καιρό και έχουν και τον Λαμίν, που είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου και πάντα κάνει απίθανα πράγματα στο γήπεδο.

Οπότε, είναι ένας παίκτης που μπορεί μόνος του να κερδίσει το Μουντιάλ. Ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο για να δει τους καλύτερους στον κόσμο και ο Λαμίν είναι ένας από αυτούς».