Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε ανακοίνωσε τους 26 ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του στο φετινό Μουντιάλ, στην προσπάθεια της Ισπανίας να πάρει το τρόπαιο.

Το φετινό Μουντιάλ ολοένα και πλησιάζει και σιγά σιγά κάθε μια από τις 48 χώρες που θα κοντραριστούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ανακοινώνουν τα ρόστερ τους.

Έτσι και η Ισπανία, με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε να γνωστοποιεί το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5) τους 26 «εκλεκτούς» του για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του καλοκαιριού.

Η «Φούρια Ρόχα» μετά την κατάκτηση του Euro το 2024, θέλει να φτάσει και πάλι στην κορυφή του κόσμου, έχοντας ένα πλήρες ρόστερ γεμάτο εμπειρία και ταλέντο, που θα ψάξει το δεύτερο αστέρι στην κόκκινη φανέλα. Σημειώνεται πως εκτός έμειναν παίκτες όπως ο Μπαλντέ της Μπαρτσελόνα και ο Χάουσεν της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία δεν έχει εκπρόσωπο στην Εθνική!

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν, Νταβίντ Ράγια, Τζοάν Γκαρθία

Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο, Μάρκος Γιορέντε, Πάου Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Εμερίκ Λαπόρτ, Μαρκ Πούμπιλ, Μαρκ Κουκουρέγια, Άλεξ Γκριμάλντο

Μέσοι: Γκάβι, Πέδρι, Ρόδρι, Μαρτιν Θουμπιμέντι, Ντάνι Όλμο, Φαμπιάν Ρουίθ, Μικέλ Μερίνο, Άλεξ Μπαένα

Επιθετικοί: Μικέλ Οργιαθάμπαλ, Φεράν Τόρες, Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, Βίκτορ Μουνιόθ, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Γέρεμι Πίνο