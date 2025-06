Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του μετά την κατάκτηση του Nations League από την Πορτογαλία ξεσπώντας σε κλάματα αμέσως μετά τη λήξη του τελικού! Είχε γυρισμένη την πλάτη στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Πορτογαλία αναδείχθηκε νικήτρια στον τελικό του Nations League επικρατώντας της Ισπανίας με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας φτάνοντας έτσι στον δεύτερο τίτλο της στη διοργάνωση.

Νίκη που έκανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να λυγίσει ξεσπώντας σε δάκρυα μετά τη λήξη της διαδικασίας. Ο Πορτογάλος, που σκόραρε για το 2-2 φτάνοντας τα 938 γκολ καριέρας προτού αποχωρήσει για τον πάγκο λόγω προβλήματος τραυματισμού, δεν ήθελε να... βλέπει τα πέναλτι που εκτελούσαν οι συμπαίκτες του, αγωνιώντας για την εξέλιξη. Μετά την τελευταία εκτέλεση του Νέβες που έδωσε το τρόπαιο στην Πορτογαλία, ο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του ξεσπώντας, ενώ στη συνέχεια γονάτισε στο χορτάρι κρατώντας το κεφάλι του!

What a moment for Cristiano Ronaldo ❤️



