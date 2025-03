Η Γαλλία (5-4 την Κροατία στα πέναλτι, 2-0 στα 120 λεπτά) και η Ισπανία (5-4 την Ολλανδία στα πέναλτι, 3-3 στα 120) προκρίθηκαν στο Φάιναλ Φορ του Nations League στην Γερμανία (4-8 Ιουνίου), όπου θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό.

Τύφλα να’ χουν οι τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος! Γαλλία και Ισπανία χρειάστηκαν τα πέναλτι για να λυγίσουν Κροατία και Ολλανδία αντίστοιχα στα προημιτελικά του Nations League, παίρνοντας την πρόκριση για το Φάιναλ Φορ που θα διεξαχθεί στην Γερμανία (4-8 Ιουνίου).

Στον πρώτο ημιτελικό (Τετάρτη 04/06, 21:45), η οικοδέσποινα Γερμανία που έκανε τα εύκολα δύσκολα κόντρα στην Ιταλία και η Πορτογαλία που έστειλε την Δανία πάνω στην Ελλάδα, θα διεκδικήσουν στο Μόναχο το πρώτο εισιτήριο.

Την επόμενη μέρα (Πέμπτη 05/06, 21:45) Φούριας Ρόχας και Τρικολόρ, δύο από τους τρεις προηγούμενους νικητές (μαζί με την Πορτογαλία), θα διεκδικήσουν στην Στουτγάρδη το έτερο εισιτήριο για τον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Μόναχο (Κυριακή 08/06, 21:45), με τον μικρό τελικό μια ημέρα νωρίτερα στην Στουτγάρδη (Σάββατο 07/06, 21:45).

Με ήρωα τον Μάικ Μενιάν, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι, η Γαλλία λύγισε 5-4 από την άσπρη βούλα την Κροατία στο «Σταντ ντε Φρανς» του Παρισιού, αφού είχε καταφέρει πρώτα με νίκη 2-0 να ισοφαρίσει την ήττα της στον πρώτο προημιτελικό στο Σπλιτ.

Οι Τρικολόρ πίεσαν ασφυκτικά από το ξεκίνημα, με Κιλιάν Μπαπέ, Ορελιέν Τσουαμενί και Μπράντλεϊ Μπαρκολά να χάνουν τις πιο σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και την Κροατία να κρατάει με νύχια και με δόντια.

Η Γαλλία ήθελε ένα γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος για να ελπίζει στην ανατροπή και το βρήκε στο 52’, χάρη σε εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μάικλ Ολίσε, στην οποία ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς απλώς παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας μέχρι να καταλήξει στο βάθος της εστίας του.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν απείχε πλέον ένα γκολ από την παράταση και, αφού το έψαξε με κάθε τρόπο, το βρήκε στο 80’ με ωραίο πλασέ στην κίνηση μέσα από την περιοχή του Ουσμάν Ντεμπελέ, ύστερα από συνδυασμό των Μπαπέ – Ολίσε και γύρισμα του τελευταίου.

