Ο Ντιντιέ Ντεσάν έχρισε τα δικά του φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ, δίνοτας μια ομάδα... έκπληξη στις επιλογές του.

Το Μουντιάλ του 2026 πλησιάζει σε λιγότερο από έναν μήνα και η Εθνική Γαλλίας είναι έτοιμη να στεφθεί ξανά Παγκόσμια πρωταθλήτρια, όντας ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο.

Οι «Τρικολόρ» μάλιστα ανακοίνωσαν την 26μελη αποστολή τους το απόγευμα της Πέμπτης (14/5), με τους Εντουάρντο Καμαβινγκά και Αντουάν Γκριζμάν να μένουν εκτός των επιλογών του Ντιντιέ Ντεσάν αλλά τη λίστα να προκαλεί... τρόμο στην ανάγνωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο εκλέκτορας των Γάλλων φυσικά ρωτήθηκε για το ποιες χώρες θεωρεί πως μπορεί να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Αφού τόνισε πως η ομάδα του είναι μια εξ' αυτών, έπειτα έχρισε ως φαβορί τις Ισπανία, Πορτογαλία, την εν δυνάμει Παγκόμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, καθώς και τη Βραζιλία.

Ωστόσο, πρόσθεσε ακόμη μια χώρα η οποία προκάλεσε αίσθηση τόσο στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα, όσο και στον χώρο του διαδικτύου. Ο 57χρονος τεχνικός ανέφερε και το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί ως μια από τις ομάδες που μπορεί να φτάσουν μακριά στον θεσμό, γιατί όχι και να τον κατακτήσουν.