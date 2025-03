Παρότι ένας διαγραφόμενος θρίαμβος (3-0) μετατράπηκε σε αγχώδη ισοπαλία κόντρα στην Ιταλία (3-3), η Γερμανία πήρε εντέλει το εισιτήριο για το Φάιναλ Φορ του Nations League (4-8 Ιουνίου), το οποίο και θα φιλοξενήσει.

Η Γερμανία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε εισιτήριο για το Φάιναλ Φορ του Nations League (4-8 Ιουνίου), το οποίο μάλιστα θα φιλοξενήσει η ίδια, αφού η UEFA είχε αποφασίσει πως θα το διοργανώσει η νικήτρια του ζευγαριού Γερμανίας – Ιταλίας.

Μετά τη νίκη με ανατροπή επί της Σκουάντρα Ατζούρα στο Μιλάνο (2-1), τα Πάντσερ έκαναν… πάρτι στο πρώτο ημίχρονο (3-0), αλλά οι Ιταλοί έβγαλαν χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφάρισαν σε 3-3 και λίγο έλειψε να φτάσουν σε μια επική ανατροπή για να στείλουν τον προημιτελικό στην παράταση.

Ο Τζόσουα Κίμιχ, καταπληκτικός και στα δύο παιχνίδια, άνοιξε το σκορ στο ημίωρο με πέναλτι που κέρδισε ο Τιμ Κλάιντιστ σε ανατροπή από τον Αλεσάντρο Μπουοντζιόρνο, ύστερα από ένα ισορροπημένο πρώτο 30λεπτο.

Έξι λεπτά αργότερα, το 2-0 ήρθε με ένα λάθος του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και των αμυντικών του που δεν γίνεται ΟΥΤΕ στα ερασιτεχνικά! Μετά από εξαιρετική του απόκρουση σε κεφαλιά του Κλάιντιστ, ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν βγήκε από την εστία του για να διαμαρτυρηθεί στους συμπαίκτες του, αφήνοντας τον Τζαμάλ Μουσιάλα να είναι μόνος του στην μικρή περιοχή, με τον Κίμιχ να εκτελεί γρήγορα το κόρνερ και τον άσο της Μπάγερν Μονάχου να στέλνει την μπάλα στην κενή ιταλική εστία.

Smart goal by Germany to double their lead against Italy.



Musiala wasn’t joking around pic.twitter.com/PxyuLgp8Gb