Σημαντικές απουσίες ενόψει των ρεβάνς τους για τα προημιτελικά του Nations League θα έχουν Ιταλία και Ισπανία.

Οι ατυχίες συνεχίζονται για την Ιταλία, που, μετά την απουσία του πρώτου σκόρερ της Serie A, Μάριο Ρετέγκι πριν τον αγώνα με την Γερμανία έχασε και τους Καλαφιόρι και Καμπιάσο. Η «σκουάντρα ατζούρα» παίζει στην έδρα της Γερμανίας την Κυριακή (23/03-21:45) κι έχοντας χάσει με 2-1 στον πρώτο αγώνα είχε ήδη αρκετά δύσκολο έργο.

Οι απουσίες των δύο αυτών παικτών έκαναν την αποστολή της έτι δυσκολότερη. Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι τραυματίστηκε στο γόνατο κατά την διάρκεια του αγώνα και μετά από εξετάσεις που έκανε χθες διαπιστώθηκε πως δεν είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του.

🚨 Riccardo Calafiori, who underwent tests late this morning after sustaining an injury to his left knee during yesterday's match against Germany, has been deemed unavailable for Sunday's second leg and will return to his club.#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Rs7tGNFdSS