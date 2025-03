Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ματέο Ρετέγκι δεν ήταν καλά κι έτσι εκείνος τέθηκε νοκ άουτ από τα δύο παιχνίδια της Ιταλίας με την Γερμανία για τα προημιτελικά του Nations League.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ιταλίας, Λουτσιάνο Σπαλέτι δεν θα έχει στην διάθεσή του τον πρώτο σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος, Ματέο Ρετέγκι, αφού το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει δεν του επιτρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην «σκουάντρα ατζούρα».

Την Τετάρτη (19/03) εκείνος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους δεν ήταν αυτά που θα ήθελαν να ακούσουν οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας. Ο 25χρονος Ιταλοαργεντινός φορ υπέστη θλάση στον μηρό κι έτσι τέθηκε νοκ άουτ από τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία που θα δώσουν οι Ιταλοί απόψε (21:45-NovaSports 2) και την Κυριακή (23/03-21:45) για τα προημιτελικά του Nations League.

Όλα αυτά ενώ ο επιθετικός της Αταλάντα διανύει μία εξαιρετική σεζόν, την πρώτη του με την ομάδα του Μπέργκαμο, όπου έχει σκοράρει 25 γκολ κι έχει δώσει 5 ασίστ σε 40 παιχνίδια.

