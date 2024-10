Συμφωνία της Αγγλίας με τον Τόμας Τούχελ αποκαλύπτουν οι «Times» προκειμένου ο Γερμανός να αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Αγγλία μετά το έπος της Εθνικής μας στο «Wembley»! Ο βρετανικός Τύπος βομβάρδισε στην κριτική τον Λι Κάρσλεϊ και τους ποδοσφαιριστές του, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό των Τριών Λιονταριών πρακτικά να πετάει λευκή πετσέτα και να παραδέχεται πως ένας τέτοιος πάγκος αξίζει έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης!

Η FA από την πλευρά της φαίνεται πως άκουσε τη... συμβουλή του Κάρσλεϊ και έδωσε τα χέρια με τον Τόμας Τούχελ! Σύμφωνα με τους «Times» υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός της εβδομάδας.

Όπως είχαν αποκαλύψει γερμανικά δημοσιεύματα ο Τούχελ διατηρούσε γόνιμες επαφές με τους ιθύνοντες της Αγγλικής Ομοσπονδίας και οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν τάχιστα ώστε να επιτευχθεί το deal.

Κάπως έτσι ο Γερμανός ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους μετά το διαζύγιο το καλοκαίρι με τη Μπάγερν Μονάχου κι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα κάθεται στον πάγκο της Αγγλίας για τη ρεβάνς απέναντι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επί ελληνικού - αυτή τη φορά - εδάφους.



