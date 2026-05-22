Τούχελ: «Έμεινα έκπληκτος από την αντίδραση του Μαγκουάιρ»
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, εξέφρασε δημόσια την έκπληξη του, μετά τη δήλωση του Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος αποκάλυψε ότι ήταν «σοκαρισμένος» που δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «Τριών Λιονταριών» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν μια από τις πολλές «ηχηρές» απουσίες από την 26αδα του Τούχελ για το τουρνουά στη Βόρεια Αμερική, ωθώντας τον να αναρτήσει μια δήλωση, εκφράζοντας την δυσπιστία του.
Απαντώντας στην αντίδραση του 33χρόνου οπισθοφύλακα, ο Γερμανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση είχε ήδη συζητηθεί ιδωτικά, πολύ πριν από την ανακοίνωση.
«Έμεινα έκπληκτος όταν διάβασα τη δήλωση του Μαγκουάιρ (σχετικά με το σοκ που ένιωθε). Είχαμε μια ιδιωτική συζήτηση και είχε την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά του εκεί».
Ο 52χρόνος προπονητής τόνισε ακόμη πως η επιλογή του βασίστηκε στη συνέχεια και στην επιβράβευση της αμυντικής συνεργασίας που βοήθησε στην εξασφάλιση της πρόκρισης στη διοργάνωση που θα αρχίσει σε περίπου 20 ημέρες στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. «Η απόφαση είναι η εξής: θα μείνουμε με τους σέντερ μπακ που μας βοήθησαν το φθινόπωρο».
🚨 Thomas Tuchel: “I was surprised to read Maguire’s statement [saying he was shocked]. We had a private conversation and he had the chance to express his feelings”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026
“The decision is we stuck with the central defenders who carried us through the autumn”. pic.twitter.com/FhjxEzfhpl
