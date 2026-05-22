Λίβερπουλ: Χωρίς παίκτη στην εθνική Αγγλίας μετά από 40 χρόνια!
Η κλεψύδρα αδειάζει και το μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού» του καλοκαιριού είναι προ των πυλών. Ο Τόμας Τούχελ έκανε γνωστή την αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026, με τις επιλογές του να σηκώνουν αρκετή συζήτηση... Σίγουρα πάντως η Λίβερπουλ δεν θα είναι ευχαριστημένη με τους «εκλεκτούς» του Γερμανού αφού για πρώτη φορά από το 1986 δεν έχει δικό της ποδοσφαιριστή.
Τα Τρια Λιοντάρια θα ταξιδέψουν στην Αμερική με μεγάλα ονόματα να είναι απών από τις επιλογές του 52χρονου τεχνικού. Αφού δεν είναι στην αποστολή Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κόλγουιλ, Χολ και Μαγκουάιρ....
Φυσικά προβληματικό είναι και για τους Reds το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης τους στα πλάνα της εθνικής, κάτι που γυρίζει το χρόνο πίσω μέχρι το 1986.
It’s official. Your #ThreeLions players heading to the @FIFAWorldCup! 🏆 pic.twitter.com/lqsDBYSP4X— England (@England) May 22, 2026
0 - For the first time since the 1986 World Cup, there will be no Liverpool player in an England squad for a major tournament. Scouse. pic.twitter.com/TgMlIq36p6— OptaJoe (@OptaJoe) May 22, 2026
Κι έτσι, η Αγγλία πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς κανέναν εκπρόσωπο της Λίβερπουλ, σε μια διοργάνωση όπου η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν πριν από 40 χρόνια, τότε που τα Τρία λιοντάρια είχαν φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και είχαν βρει απέναντί τους την Αργεντινή του Μαραντόνα και το διαβόητο «χέρι του Θεού».
Πάντως στις επιλογές της Εθνικής Αγγλίας υπάρχουν 16 διαφορετικοί σύλλογοι που εκπροσωπούνται για το Μουντιάλ 2026, αυτός μάλιστα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός σε μεγάλη διοργάνωση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962!
