Κάρσλεϊ: «Ο πάγκος της Αγγλίας αξίζει έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης, δεν είμαι ακόμα εκεί»

Ο Λι Κάρσλεϊ παραδέχθηκε πως το βιογραφικό του δεν αρκεί για τον πάγκο της Αγγλίας, η οποία χρειάζεται έναν προπονητή παγκοσμίου κλάσης.

Η Αγγλία κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Εθνική μας στο «Wembley», καθώς επικράτησε 3-1 επί της Φινλανδίας δίχως πάντως να πιάσει κάποια εντυπωσιακή απόδοση.

Όλες τις προηγούμενες μέρες ο τεχνικός των Άγγλων, Λι Κάρσλεϊ, είχε βομβαρδιστεί από τον βρετανικό Τύπο, σε τέτοιο βαθμό που είχε παραδεχθεί δημόσια πως μάλλον θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία όταν λήξει το συμβόλαιό του.

Μια δήλωση που όπως φαίνεται δεν έχει πρόθεση να ανακαλέσει. Μετά τη νίκη επί των Φινλανδών άλλωστε ο Κάρσλεϊ τόνισε πως στην εθνική Αγγλίας αξίζει να βρίσκεται έναν προπονητής παγκοσμίου κλάσης με τρόπαια στο δυναμικό του και παραδέχθηκε πως το βιογραφικό του υστερεί...

«Νομίζω ότι αυτή η θέση αξίζει έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης που έχει κερδίσει τρόπαια. Βρίσκομαι ακόμη στο ξεκίνημα αυτού του μονοπατιού» τόνισε χαρακτηριστικά.

🚨⚠️ Lee Carsley prepares his exit as England interim coach: “I think that this job deserves a world class coach who has won trophies”.



