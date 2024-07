Η, αντίπαλος της εθνικής Ελλάδος στο προσεχές Nations League, Ιρλανδία χρειάστηκε... επτά μήνες για να βρει μόνιμο προπονητή, δίνοντας τελικό το χρίσμα στον Ισλανδό Χέιμιρ Χάλγκριμσον.

Συνδέθηκε με τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Ελλάδας, Γκουστάβο Πογιέτ, κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον επίσης «γνώριμο» στο ελληνικό κοινό Κρίς Κόουλμαν και χρειάστηκε συνολικά... επτά μήνες. Η Ιρλανδία όμως μετά από 231 ημέρες (!), όταν έληξε η συνεργασία της με τον Στέφεν Κένι, ανακοίνωσε τον μόνιμο διάδοχο του, τον Χέιμιρ Χάλγκριμσον.

