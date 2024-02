Πολύ «δυνατά» παίζει, σύμφωνα με την Independent, το όνομα του πρώην προπονητή του Ατρομήτου, Κρις Κόουλμαν, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής Ιρλανδίας. Πότε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την Ελλάδα.

Η εθνική Ιρλανδίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου προπονητή της μετά την απομάκρυνση του Κένι και ένα γνώριμο στο ελληνικό κοινό όνομα βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της. Ο λόγος για τον Κρις Κόουλμαν, που σύμφωνα με την Independent αποτελεί το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας. Ο Ουαλός κόουτς τον Οκτώβρη του 2023 αποχαιρέτησε τον Ατρόμητο μετά από περίπου έναν χρόνο και δείχνει πιθανό να επιστρέψει στους πάγκους των εθνικών ομάδων.

