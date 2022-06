Είναι τέτοιες οι φάσεις της Ουγγαρίας που όλα τα γκολ επιτεύχθηκαν με δυσκολία και κάνει ακόμα πιο ντροπιαστική την ήττα (4-0) των Άγγλων, το γεγονός πως τα προδοκώμενα τέρματα των αντιπάλων ήταν... κάτω ενός.

Οι Ούγγροι πέτυχαν τεράστια νίκη από άποψη γοήτρου απέναντι στην Αγγλία για το Nations League, έκαναν το back-to-back έχοντας και το υπέρ τους 1-0 της Βουδαπέστης και προκάλεσαν το πιο βαρύ εντός έδρας αρνητικό αποτέλεσμα των «λιονταριών» από το μακρινό 1928!

Κι αν οι 6 τελικές με 5 εντός στόχου δεν έχουν να πουν πάρα πολλά απέναντι στις 10(2) των παικτών του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, οι μεταβιβάσεις και τα xGoals έκλεισαν με αριθμούς που σχεδόν είναι απίστευτοι...

Η Αγγλία είχε 545 μεταβιβάσεις έναντι των 221 της Ουγγαρίας, ενώ, τα xGoals ήταν στο 1,04 για τους Βρετανούς και το... 0,97 για τους φιλοξενούμενους στο «Μολινό»! Κι όμως, το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 0-4!

