Με θόρυβο και ιστορική πεντάρα πέτυχε η Γερμανία την παρθενική επίσημη νίκη της κόντρα στην Ιταλία (5-2), ασύλληπτο 4-0 της Ουγγαρίας μέσα στην Αγγλία και η πιο βαριά εντός έδρας ήττα των Τριών Λιονταριών εδώ και 94 χρόνια! «Έβρεξε» γκολ στα 12 παιχνίδια.

3ος όμιλος

Βραδιά για τα... βιβλία ήταν αυτή της 4ης αγωνιστικής στον 3ο όμιλο της League A. Μια βραδιά θρίαμβος για Γερμανία και Ουγγαρία και σκέτη «καταστροφή» για Ιταλία και Αγγλία, που πρόσθεσαν μελανά ρεκόρ στη σύγχρονη ιστορία τους. Στο μεγάλο ντέρμπι, τα Πάντσερ του Χάνσι Φλικ διέλυσαν με πέντε γκολ τους Ατζούρι του Ρομπέρτο Μαντσίνι (5-2) κι ενώ η Γερμανία δεν είχε νικήσει ποτέ πριν την Ιταλία σε επίσημη αναμέτρηση, το πέτυχε τελικά υποβάλλοντάς την στην πρώτη εις βάρος της «πεντάρα» από το 1957 (τότε με αντίπαλο τη Γιουγκοσλαβία). Κίμιχ και Γκουντογκάν (πέναλτι) έθεσαν τις βάσεις από το πρώτο μέρος (10', 45+4') για να πάρουν τη σκυτάλη ο Μίλερ και ο Βέρνερ με δύο προσωπικά γκολ σε ένα λεπτό και να ανεβάσουν τον δείκτη του σκορ στο 5-0 στο 69'! Το μόνο που κατάφερε η Σκουάντρα Ατζούρα ήταν να μειώσει προς το φινάλε, πρώτα σε 5-1 με το παρθενικό γκολ του 18χρονου φέρελπι σταρ της Ζυρίχης, Βίλφρεντ Νιόντο (78') ο οποίος έγινε ο νεότερος σκόρερ των Ατζούρι σε ηλικία 18 ετών και 222 ημερών και μετά σε 5-2 με τον Μπαστόνι στις καθυστερήσεις.



Timo Werner’s brace for Germany vs Italy within 2 minutes. 😮‍💨⚽️ pic.twitter.com/eYf75CF50x