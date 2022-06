Σάντος: «Γι' αυτό δεν ξεκίνησα τον Κριστιάνο...» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν δίπλα του σε ρόλο... βοηθού προπονητή, με τον Φερνάντο Σάντος να εξηγεί γιατί δεν τον χρησιμοποίησε εξ αρχής στην ισοπαλία (1-1) της Πορτογαλίας με την Ισπανία.

Ο CR7 στο πρώτο ματς των κατόχων της διοργάνωσης για το νέο Nations League πρόσφερε με την εμπειρία και το «διάβασμα» της αναμέτρησης από την άκρη του πάγκου.

Σηκωνόταν, φώναζε στους συμπαίκτες του, προσπαθούσε να τους βοηθήσει και φυσικά ο Φερνάντο Σάντος του το έχει επιτρέψει.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας ρωτήθηκε για τη μη χρησιμοποίηση του Κριστιάνο στην 11άδα (μπήκες αλλαγή στο 62') και για την επιλογή να βάλει στο αρχικό σχήμα τον Αντρέ Σίλβα, δηλώνοντας:

«Ήταν μια απόφαση του προπονητή που είχε κάνει με την τακτική. Ο Κριστιάνο είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ωστόσο, ήθελα κάποια άλλα σε αυτό το ματς και επέλεξα τον Αντρέ Σίλβα. Οι παίκτες θα περάσουν από ροτέισον σε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε».

