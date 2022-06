Ετοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του όταν αποφασίσει να βάλει τέλος στη μυθική του καριέρα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο 1-1 με την Ισπανία εκτός έδρας, πέρασε στο ματς στο 62' αντί του Οτάβιο.

Την ώρα που δεν ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο όμως, ήταν όρθιος και ζούσε το ματς δίνοντας οδηγίες στους συμπαίκτες του, σαν να είναι ο... Φερνάντο Σάντος.

Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ετοιμάζεται σιγά σιγά για το επόμενο βήμα του καθώς δείχνει ότι η προπονητική κυλάει μέσα του.

Θυμίζουμε ότι κάτι ανάλογο είχε κάνει και στον τελικό του Euro 2016.

