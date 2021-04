Οι παίκτες «κλειδιά» για ΑΕΛ και ΟΦΗ (vids)

Η «μάχη» του «άσου» (Νάγκι VS Βάτερμαν), του άξονα (Μεγιάδο VS Κολομπίνο) και της γραμμής κρούσης (Ντουρμισάι VS Σαρδινέρο) θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μεγάλο ματς του Αλκαζάρ που ακολουθεί