Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Focus στο ματς με τη Λάρισα η ΑΕΚ & οι σκέψεις του Νίκολιτς για αλλαγές

Αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για την ΑΕΚ και τις σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει ΑΕΛ Novibet.

Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της την «γκέλα» στον Βόλο και τα νεύρα για την διαιτησία, καθώς έχει μπροστά της το must win παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια, για το οποίο μίλησε ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten.

Ο ρεπόρτερ του Δικεφάλου αναφέρθηκε στο «focus» που υπάρχει γύρω από το ματς με τους Λαρισαίους, αλλά και για τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναμένεται να φρεσκάρει την ενδεκάδα κι ενώ ακολουθεί το πρώτο ματς με την Τσέλε, στην Σλοβενία.

Όπως είπε ο Γιώργος Τσακίρης, ο Σέρβος κόουτς αναμένεται να κάνει αλλαγές στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Κοϊτά αναμένεται να πάρει τη θέση του Λιούμπισιτς στα δεξιά, ενώ Ζοάο Μάριο και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν τη θέση του Πέτρου Μάνταλου στα αριστερά.

Αξιοσημείωτο πως μετάε από καιρό ο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές του για να προετοιμάσει το πλάνο του. Ο Δικέφαλος θέλει τη νίκη ώστε να μείνει στην κορυφή, εν αναμονή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (8/3).