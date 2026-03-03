ΑΕΛ Novibet: Θλάση ο Σίστο χάνει την ΑΕΚ επιστρέφει με Αστέρα

Ο Πιόνε Σίστο υπέστη θλάση πρώτου βαθμού με τον Δανό μεσοεπιθετικό να μένει εκτός από το ματς με την ΑΕΚ και να επιστρέφει στον «τελικό» με Αστέρα Τρίπολης.

Στην ΑΕΛ Νovibet αφήνουν πίσω τον αγώνα με τον ΟΦΗ όπου έκαναν και τραγικό ξεκίνημα με συνέπεια να δεχθούν δύο πολύ γρήγορα γκολ και κοιτάζουν την δύσκολη συνέχεια. Μια συνέχεια που έχει αρχικά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά τον «τελικό» με τον Αστέρα Τρίπολης στην Λάρισα.

Για το ματς με τους «κιτρινόμαυρους» ο Σάββας Παντελίδης δεν θα έχει τον Πιόνε Σίστο. Ο Δανός μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση πρώτου βαθμού και θα μείνει μια βδομάδα έξω. Δεδομένα δεν θα παίξει όπως αναφέραμε με την ΑΕΚ και την επόμενη Τρίτη θα μπει και πάλι στο πρόγραμμα με στόχο φυσικά να είναι πανέτοιμος στο σπουδαίο παιχνίδι με τους Αρκάδες.