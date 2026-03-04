Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Δανιήλ!

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, Βασίλης Δανιήλ.

Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές του 20ου αιώνα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για τον Βασίλη Δανιήλ.

Μία προπονητική πορεία που ξεκίνησε το 1979 και ολοκληρώθηκε το 2001 (ανέλαβε και ως υπηρεσιακός τη Ξάνθη το 2012), έχοντας συνολικά τρεις θητείες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η πρώτη ήταν το 1986 και κράτησε μέχρι το 1988, η δεύτερη από το 1990 μέχρι το 1992 και η τρίτη από το 1997 μέχρι το 1999 ενώ από το 1999 μέχρι το 2001 αποτέλεσε προπονητής της Εθνικής Ελλάδος.

Από εκεί και πέρα προπόνησε ομάδες όπως ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Καστοριά, ο Πανηλειακός, η ΑΕΛ και ο Ολυμπιακός Βόλου. Αποκορύφωμα της προπονητικής πορείας του είναι η κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 1990/91 με τον Παναθηναϊκό ωστόσο δεν ήταν η μόνη του επιτυχία στον πράσινο πάγκο.

Μέχρι και σήμερα αποτελεί τον προπονητή με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της ομάδας έχοντας 106 νίκες σε διάστημα 161 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις ενώ αξέχαστη είναι η πορεία στο UEFA Cup όταν ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και στην πορεία του είχε αποκλείσει και το φαβορί της διοργάνωσης, τη Γιουβέντους.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα.