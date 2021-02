«Στο στόχαστρο της Γιουνάιτεντ ο Τζόλης» (pic)

Με 15 τέρματα και 8 ασίστ, τη φετινή σεζόν ο Χρήστος Τζόλης έχει καταφέρει να εκτοξεύσει τη φήμη του και τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ανέβει η «μετοχή» του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο στα 10 εκατ. ευρώ.

Ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ με τις επιδόσεις του, έχει κάνει «μεγαθήρια» της Ευρώπης να τον βάλουν στην ατζέντα τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την βρετανική ιστοσελίδα «teamtalk.com», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μία από αυτές που έχει στα υπόψιν της τον Χρήστο Τζόλη, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως πέρα το ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ, ο Τζόλης έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και της Ντόρτμουντ, η οποία παρακολουθεί κι αυτή την περίπτωση του νεαρού επιθετικού.

