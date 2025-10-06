Τα ζόρικα τριήμερα που έχει ο Ολυμπιακός και τα τέσσερα σερί εντός. Οι δύσκολες αποστολές του Παναθηναϊκού, τα κρίσιμα ντέρμπι της ΑΕΚ και το βουνό που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ.

Η δεύτερη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων έφτασε.

Οι ομάδες για δύο εβδομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ανάσες, να γεμίσουν μπαταρίες και ν' ανασυνταχθούν. Θα έχουν φυσικά τη δυνατότητα και να δουλέψουν για να διορθώσουν τις αδυναμίες που έχουν εντοπίσει οι προπονητές. Όσο εφικτό, βέβαια, είναι αυτό, αφού Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν πολλούς διεθνείς.

Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή είναι μία ευκαιρία για περισσότερη προπόνηση, αφού με τους συνεχόμενους αγώνες, οι τεχνικοί των συλλόγων κυρίως κάνουν συντήρηση, ώστε να διατηρήσουν την φρεσκάδα στο ρόστερ.

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος οι τέσσερεις ομάδες που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη έχουν δύσκολες αποστολές. Υπάρχει το ντέρμπι Δικεφάλων ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην πιο δύσκολη έδρα ίσως της περιφέρειας, στο σπίτι της ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο πάντα καυτό «Κλ. Βικελίδης» για να παίξει με τον Άρη που ψάχνει απεγνωσμένα βαθμούς.

Οι Ευρωπαίοι δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα και συνεχίζουν με παιχνίδια στην Ευρώπη. Το πιο δύσκολο έργο δεδομένα είναι για τους Πειραιώτες, αφού θ' αγωνιστούν στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Ολλανδία με τη Φέγενορντ, τη στιγμή που ηττήθηκε από μία ομάδα της ίδιας χώρας στο ΟΑΚΑ, την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Αμπερντίν που ζόρισε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (3-2 στη Σκωτία νίκησαν οι Ουκρανοί), ενώ ο ΠΑΟΚ μετά την Ένωση θα φιλοξενηθεί στη Γαλλία από την έβδομη αυτή τη στιγμή Λιλ.

Όλοι μέχρι την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου θα δώσουν επτά παιχνίδια. Τέσσερα για το πρωτάθλημα, δύο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κι ένα για το κύπελλο Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός έχει στο πρόγραμμα τη συγκυρία των τεσσάρων σερί εντός έδρας αγώνων. Υπάρχει ένα ζόρικο διάστημα, αφού μετά το ματς στη Λάρισα και τη Μπαρτσελόνα, έχει ντέρμπι εντός με την ΑΕΚ. Στη συνέχεια φιλοξενεί τον Άρη κι ακολουθεί η πάντα δυνατή Αϊντχόφεν. Μετά το Μπαρτσελόνα - ΑΕΚ, ένα ακόμα ζόρικο τριήμερο.

Ο Παναθηναϊκός πριν την επόμενη διακοπή έχει επίσης σημαντικά εμπόδια. Θα παίξει με τη Μάλμε στη Σουηδία και θα φιλοξενήσει στη συνέχεια τον ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ένα βουνό μπροστά τους. Εκτός από την ΑΕΚ και τη Λιλ, όπως αναφέραμε, κλείνουν το πρόγραμμα πριν τη νέα διακοπή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο κι αφού έχουν υποδεχθεί πρώτα τη Γιουνγκ Μπόις.

Η ΑΕΚ είναι σε καλύτερη μοίρα με την εξής έννοια. Έχει ντέρμπι με ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό στο Φάληρο. Παιχνίδια υψηλού βαθμού δυσκολίας. Αλλά το Conference League με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς είναι λιγότερο πιεστικό σε σχέση με το Champions League και το Europa League. Επιπλέον, η ΑΕΚ είναι η μόνη που στο κύπελλο θα παίξει με ομάδα μικρότερης κατηγορίας, ενώ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έχουν αντιπάλους από τη Super League.

Αναλυτικά τα επτά παιχνίδια που έχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

18/10 Stoiximan Super League ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός

21/10 Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

26/10 Stoiximan Super League Ολυμπιακός - ΑΕΚ

- ΑΕΚ 29/10 Κύπελλο Ελλάδας Ολυμπιακός - Βόλος

- Βόλος 1/11 Stoiximan Super League Ολυμπιακός - Άρης

- Άρης 4/11 Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν

- Αϊντχόφεν 9/11 Stoiximan Super League Κηφισιά - Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

19/10 Stoiximan Super League Άρης - Παναθηναϊκός

23/10 Europa League Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

26/10 Stoiximan Super League Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor

- Αστέρας Aktor 29/10 Κύπελλο Ελλάδας Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

1/11 Stoiximan Super League Βόλος - Παναθηναϊκός

06/11 Europa League Μάλμε - Παναθηναϊκός

9/11 Stoiximan Super League Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

19/10 Stoiximan Super League ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

23/10 Europa League Λιλ - ΠΑΟΚ

26/10 Stoiximan Super League ΠΑΟΚ - Βόλος

- Βόλος 29/10 Κύπελλο Ελλάδας ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet

- ΑΕΛ Novibet 2/11 Stoiximan Super League Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

6/11 Europa League ΠΑΟΚ - Γιούνγκ Μπόις

- Γιούνγκ Μπόις 9/11 Stoiximan Super League Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ