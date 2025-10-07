Πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν ανήκουν στις μεγάλες ομάδες είναι στις πρώτες κατηγορίες της στατιστικής στη Super League. Ξεχωρίζουν αυτοί του Λεβαδειακού και της Κηφισιάς.

Έξι αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί στη Stoiximan Super League και προς το παρόν παρατηρεί ο φίλαθλος κόσμος ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Οι αριθμοί, παράλληλα, μπορεί πολλές φορές να μην αποτυπώνουν την αλήθεια, αλλά έως τώρα αρκετοί παίκτες ομάδων πλην Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, βρίσκονται στην κορυφή των στατιστικών κατηγοριών. Ειδικά από Λεβαδειακό και Κηφισιά, τις ομάδες που κλέβουν την παράσταση μέχρι τις στιγμής.

Στην κορυφή των σκόρερ για παράδειγμα δεν υπάρχει φορ μεγάλης ομάδας, όπως και στις ασίστ. Ενδεικτικά αναφέρουμε παίκτες όπως ο Πόμπο της Κηφισιάς και οι Λαγιούς, Τσάπρας του Λεβαδειακού.

Αναλυτικά οι κορυφαίοι στις πιο σημαντικές στατιστικές κατηγορίες.

Γκολ

Τσικίνιο Ολυμπιακός 4

Τεττέη Κηφισιά 4

Ελ Καμπί Ολυμπιακός 3

Λαγιούς Λεβαδειακός

Όζμπολτ Λεβαδειακός 3

Τελικές προσπάθειες

Ελ Καμπί Ολυμπιακός 19

Πόμπο Κηφισιά 18

Τεττέη Κηφισιά 16

Χάμουλιτς Βόλος 16

Μόντσου Άρης 16

Γκολ/Τελικές προσπάθειες

Λαγιούς Λεβαδειακός 2

Παντελίδης Κηφισιά 2,3

Όζμπολτ 3

Ρέτσος 3

Μακέντα 3

Ασίστ

Τσάπρας Λεβαδειακός 3

Φορτούνα Βόλος 2

Μπακασέτας 2

Αντονίσε Κηφισιά 2

Όζμπολτ 2

Γεμίσματα

Μάνταλος ΑΕΚ 27/51

Μόντσου Άρης 24/56

Ντεσπόντοφ ΠΑΟΚ 17/39

Πενράις ΑΕΚ 16/27

Ορτέγκα Ολυμπιακός 14/31

Πάσες

Μόντσου Άρης 39

Κωστή Λεβαδειακός 36

Μεϊτέ ΠΑΟΚ 33

Ζίβκοβιτς ΠΑΟΚ 32

Μάνταλος ΑΕΚ 31

Λάθη

Τεττέη Κηφισιά 30

Ατανάσοφ ΑΕΛ Novibet 25

Παλάσιος Λεβαδειακός 25

Μορόν Άρης 24

Κοστίνια Ολυμπιακός 23

Αποκρούσεις