Ο Ντέμης Νικολαϊδης αποθέωσε τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου και διέκρινε έλλειψη φρεσκάδας στον Ολυμπιακό.

Ο Ντέμης Νικολαϊδης μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Όχι τόσο λόγω της νίκης στο ντέρμπι, αλλά γιατί πιστεύει ότι με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, το καλό 20λεπτο του ΠΑΟΚ είναι το καλύτερο από κάθε άλλη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ίδιος επίσης στην εκπομπή του Monday FC στη Nova χαρακτήρισε τρέλα να φύγει στη μέση της σεζόν ο Ρουμάνος τεχνικός, ενώ σχολίασε και την έλλειψη φρεσκάδας του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε για το ντέρμπι της Τούμπας: «Είδα πολλά που δεν μου έκαναν εντύπωση. Ο ΠΑΟΚ σε πολλά ματς στα πρώτα 20' δεν είναι καλός. Αλλά τελειώνει καλά τα παιχνίδια αρκετές φορές. Το καλό 20λεπτο του ΠΑΟΚ είναι το καλύτερο ποδόσφαιρο που βλέπω στην Ελλάδα. Θα μπει στην περιοχή απ' όλες τις πλευρές. Θα φτάσει με τη μπάλα στα δίχτυα. Η καλή απόδοση του ΠΑΟΚ επιθετικά είναι ό,τι καλύτερο βλέπουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε τα ρέστα του και άλλαξε τη μισή ομάδα. Τον έχω δει καλύτερο βέβαια. Ήταν κομβικό το 1-1 με το γλίστρημα του Ορτέγκα. Μετά έπαιζε μόνο ο ΠΑΟΚ.

Αλλιώς τώρα θα μπορούσαμε να συζητούσαμε ότι μπορεί να φύγει ο Λουτσέσκου. Τρέλα. Θα ήταν παράλογο. Πήγαν όλοι οι παίκτες στον Λουτσέσκου, γιατί υπήρχε ατμόσφαιρα ότι μπορεί να φύγει ο προπονητής. Έχει δικαίωμα αν θέλει ο ΠΑΟΚ να τον αλλάξει, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει καλοκαίρι. Στο ματς ο ΠΑΟΚ έσπασε και το πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Σπάει το πρέσινγκ αν έχεις Κωνσταντέλια…

Δεν έχω ξαναδεί, παράλληλα, τον Ολυμπιακό να κουράζεται. Έπαιξαν πολλοί ίδιοι παίκτες που ήταν και με την Άρσεναλ. Το ματς που έκανε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο ήταν καταπληκτικό. Είχε ένταση, έτρεξαν χιλιόμετρα. Ήταν εμφάνιση επιπέδου Premier League. Δεν αμφισβητώ με αυτό τον Μεντιλίμπαρ».