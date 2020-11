Επικό βίντεο με Βιεϊρίνια να σερβίρει... brunch σε φίλο του ΠΑΟΚ (vid)

Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Ενας φίλος του ΠΑΟΚ, κάθεται μαζί με την οικογένεια του και περιμένει να του σερβίρουν πρωινό. Μέχρι τότε, απολαμβάνει στην οθόνη του κινητού του, τον Αντελίνο Βιεϊρίνια σε παλαιότερο επεισόδιο του PAOK TV, όπου ο Πορτογάλος τότε μαγείρευε.

Κι εκεί που παρακολουθούσε το βίντεο, ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ο Βιεϊρίνια, ο οποίος του σερβίρει το αυγό που είχε φτιάξει.

«Μιλώντας για την καλύτερη καμπάνια, θέλει κανείς brunch», αναφέρει η σχετική λεζάντα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ που συνοδεύει το παρακάτω βίντεο.

This is how we interact with our subscribers and we serve our brunch @SP_Influencers #SPOTTAwards #PAOK #PAOKTV #PressPlay pic.twitter.com/dW9wxogBok

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 10, 2020