Παγκόσμια διάκριση για τον ΠΑΟΚ και το PAOK TV! (pics&vids)

Το PAOK TV πέρσι κράτησε όρθια την ομάδα, ήταν μια σωστά δομημένη λύση στο πρόβλημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, που άντεξε και πέτυχε τον σκοπό της.

Ένα χρόνο μετά το PAOK TV είναι υποψήφιο για Best Platform of the Year κόντρα στο La Liga TV, το κανάλι των Ολυμπιακών αγώνων, το WWE Network, το Tennis Channel, αλλά και για Best New Platform. Στη λίστα των… αντιπάλων του ΠΑΟΚ και η Τσέλσι, η Λιντς, το τουρνουά Γουίμπλεντον, το NFL και το UFC.

Πιο αναλυτικά η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αναφέρει:

Τα Sports OTT Awards, όπως σας είπαμε και στον πρόλογο δίχως ίχνος υπερβολής είναι το Champions League του ψηφιακού κόσμου. Ο παγκόσμιου βεληνεκούς διαγωνισμός που θα βρείτε να… συνωστίζονται για ένα βραβείο η FIFA, η UEFA, η ΔΟΕ, το NBA, το NFL, το WWE, το UFC, αλλά και μεγαθήρια του τηλεοπτικού στερεώματος όπως το DAZN, το beIN, το Sky Sports, το BT Sports, το Eleven Sports, το Eurosport και δεκάδες άλλες εταιρείες όπως μια ονόματι Facebook ή το ψηφιακό φαινόμενο House of Highlights.

Η τελετή γίνεται κάθε χρόνο στη Μαδρίτη ως black tie event με κόκκινο χαλί και καλεσμένα περισσότερα από 3.000 κορυφαία στελέχη του χώρου. Φέτος, αναγκαστικά θα γίνει online.

Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι δουλειά έχει ο ΠΑΟΚ εκεί;

O ΠΑΟΚ κλήθηκε από τους διοργανωτές να συμμετάσχει για πρώτη φορά στα βραβεία λόγω της φήμης που έχει αποκτήσει το PAOK TV, αλλά και να αποτελέσει βασικό ομιλητή στο διήμερο συνέδριο που έπεται των βραβείων.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε τρεις υποψηφιότητες αποφασίζοντας να μετρήσει τις δυνάμεις του κόντρα στην παγκόσμια ελίτ και να διαπιστώσει αν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια δυσανάλογα μεγέθη.

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να προτείνουμε το PAOK TV στις εξής κατηγορίες:

Best New Platform

Best Original Content για το Toumba Uncensored

Best Marketing Campaign για τα βίντεο της καμπάνιας για το λανσάρισμα του νέου PAOK TV

Από αυτές τις τρεις υποψηφιότητες ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μπει στην τελική Shortlist σε τέσσερις κατηγορίες!!! Κι έτσι φτάνουμε στην τρίτη ερώτηση.

Τι είναι η Shortlist και πως έχει διεκδικεί τέσσερα βραβεία με τρεις υποψηφιότητες;;

Σε κάθε κατηγορία των Sports OTT Awards κατατίθενται πολλές υποψηφιότητες που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν το μεγάλο βραβείο. Όλες οι υποψηφιότητες εξετάζονται από την κριτική επιτροπή που καταλήγει στη Shortlist. Δηλαδή, στις πέντε κορυφαίες υποψηφιότητες, οι οποίες – σε πρότυπα Όσκαρ – συμμετέχουν στην τελετή βράβευσης.

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, μπήκε στη Shortlist σε όσες κατηγορίες συμμετείχε. Και σε μία ακόμα. Την πιο δύσκολη και προβεβλημένη. Το Platform of the Year. Πως; Οι διοργανωτές έκριναν πως το PAOK TV αξίζει να διεκδικήσει κι αυτόν τον τίτλο. Της καλύτερης αθλητικής πλατφόρμας του 2020 για όλο το κόσμο.

Γιατί, όπως και να’χει, το PAOK TV είναι μέσα στις πέντε κορυφαίες πλατφόρμες στον κόσμο για το 2020. Είναι μέσα στις πέντε κορυφαίες νέες πλατφόρμες στον κόσμο. Το Toumba Uncensored είναι μέσα τα πέντε καλύτερα πρωτότυπα αθλητικά περιεχόμενα στον κόσμο. Και η καμπάνια του PAOK TV είναι μια από τις τέσσερις καλύτερες στον κόσμο.

Αν μέχρι εδώ είναι κατανοητά όλα, πάμε να δούμε τα βραβεία που διεκδικεί ο ΠΑΟΚ και τους αντιπάλους του για να γίνει σαφές το μέγεθος του διαγωνισμού και της επιτυχίας του PAOK TV;

Platform of the Year

Shortlist

PAOK TV

LaLiga: LaLiga Sports TV

Olympic Channel

Sportradar & Tennis Channel: Tennis Channel International

WWE: WWE Network

Flosports

Best New Platform

Shortlist

ELEVEN SPORTS BELGIUM

LiveScore TV

NAGRA: Watch.Hockey

PAOK TV: Press Play

SPORTRECS

Best Marketing Campaign

​

Shortlist

PAOK TV

Racing TV: Cheltenham 2020

NFL Game Pass by Two Circles

UFC FIGHT PASS by We Play

Best Original Content

​

Shortlist

PAOK TV: Toumba Uncensored

Chelsea FC – Frank Lampard: Coming Home

Take Us Home: Leeds United (Neo Studios)

Wimbledon & Rebel Venture – Pursuits

UFC FIGHT PASS ORIGINALS

Και ποιοι απαρτίζουν την κριτική επιτροπή θα ρωτήσετε; Μισό λεπτό να σας κάνουμε λίγο name dropping.

Ben Lavender – DAZN Chief Product Officer

Bhavesh Patel – beIN Global Digital Director

Louisa Clark – BT Sport Head of Business Development

Guy Laurent Epstein – UEFA Marketing Director

Sebastian Audoux – Canal+ Head of Sports Digital Content

David Arroyo – Moto GP Digital Director

Clark Pierce – Fox Sports Founder

Charlie Boss – ESPN Commercial Director

Victoria Cotton – BBC Sport Executive Editor

Δείτε όλη τη λίστα των κριτών εδώ:

https://awards.sportspro-ott.com/judges/judges-2020/

Και πότε γίνεται η τελετή;

Την 1η Δεκεμβρίου, ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα βρίσκονται στην Online τελετή όπου θα παρουσιαστούν τα Case Studies και θ’ ανακοινωθούν οι μεγάλοι νικητές.

Δείτε όλες τις shortlist των Sports OTT Awards:

https://awards.sportspro-ott.com/categories/shortlist-2020/?utm_campaign=shortlist-announcement

Κι εδώ είναι η λίστα των περσινών νικητών:

https://awards.sportspro-ott.com/categories/shortlist-2019/