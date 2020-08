Μαρτίνς για Θεοδωρίδη: «Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, θα μου λείψει το μαχητικό του πνεύμα»!

Το tweet του Μαρτίνς για τον Θεοδωρίδη:

Είμαι πολύ λυπημένος για τον χαμό του επίτιμου προέδρου μας, του Σάββα Θεοδωρίδη. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος στην ιστορία του συλλόγου. Θα μου λείψει το μαχητικό πνεύμα που επιδείκνυε καθημερινά. Αναπαύσου εν ειρήνη Σάββα.

1/ Very sad to hear about the passing of our honorary president Savvas Theodoridis. He was a great man in the history of the club. I will miss the fighting spirit he showed us everyday. RIP Savvas.#Olympiacos #SavvasTheodoridis #Family #Legend #Winner #RIP pic.twitter.com/1xKKZ7n3i3

Pedro Martins (@CoachPMartins) August 17, 2020