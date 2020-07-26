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ΑΕΛ: «Τελειώνει» του Τρούγιτς, «ναυάγιο» με Φιλίπ

ΑΕΛ: «Τελειώνει» του Τρούγιτς, «ναυάγιο» με Φιλίπ

ΑΕΛ: «Τελειώνει» του Τρούγιτς, «ναυάγιο» με Φιλίπ

Ο Σέρβος εξτρέμ αναμένεται να γίνει άμεσα, ίσως και αύριο, κάτοικος Λάρισας, σε αντίθεση με τον Ρουμάνο χαφ που η περίπτωσή του δεν θα προχωρήσει 

Ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως υπάρχει στην ΑΕΛ για την περίπτωση του Ιόαν Φιλίπ. Οι νεότερες αναφορές από τη Ρουμανία κάνουν λόγο πως τελικά δεν θα προχωρήσει η μετακίνησή του στους «βυσσινί», παρότι μέχρι πρότινος ο παίκτης έδειχνε κοντά στην ομάδα. Αντίθετα η περίπτωση του Νίκολα Τρούγιτς προχωρά κανονικά, οι δύο πλευρές βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία και κατά μία πηγή αύριο (27/7) ίσως και να υπάρξουν ανακοινώσεις. 
 
Αρα Τρούγιτς yes στην ΑΕΛ, Φιλίπ no. 
 
Την ίδια στιγμή στον κάμπο... φορτσάρουν για φορ, με τον Ντουρμισάι του Ολυμπιακού να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας τους, ώστε να αποκτηθεί στο πλαίσιο της παραχώρησης του Κρίστινσον

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