ΑΕΛ: «Τελειώνει» του Τρούγιτς, «ναυάγιο» με Φιλίπ
Ο Σέρβος εξτρέμ αναμένεται να γίνει άμεσα, ίσως και αύριο, κάτοικος Λάρισας, σε αντίθεση με τον Ρουμάνο χαφ που η περίπτωσή του δεν θα προχωρήσει
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
LIVE
ΡΟΜΑ 1vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1
LIVE
ΣΠΑΛ 0vs
ΤΟΡΙΝΟ 1
LIVE
ΣΟΥΟΝΣΙ 0vs
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 3vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3
LIVE
ΣΠΑΛ 0vs
ΤΟΡΙΝΟ 1
LIVE
ΚAΛΙΑΡΙ 0vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1
LIVE
ΒΕΡΟΝΑ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 3
LIVE
ΡΟΜΑ 1vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3vs
ΛΕΤΣΕ 2
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 65vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 100vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 119vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 102vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2
Ο Σέρβος εξτρέμ αναμένεται να γίνει άμεσα, ίσως και αύριο, κάτοικος Λάρισας, σε αντίθεση με τον Ρουμάνο χαφ που η περίπτωσή του δεν θα προχωρήσει