Στην ΑΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, που θα αποτελέσει πιθανότατα το τελευταίο της μεταγραφικό απόκτημα.

Στην ΑΕΛ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος. Ο 21χρονος Έλληνας μέσος, που πέρυσι φόρεσε τη φανέλα της Κηφισιάς, αγωνιζόμενος μόλις σε τρία παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδος, υπέγραψε αρχικά στον Ηρακλή, όμως μόλις δύο μήνες μετά ολοκληρώθηκε πρόωρα η συνεργασία των δύο πλευρών κι έτσι έμεινε ελεύθερος στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Οι «βυσσινί» είδαν την ευκαιρία και κινήθηκαν για την απόκτησή του προκειμένου να ενισχύσουν τόσο τη μεσαία γραμμή τους όσο και το ελληνικό τους στοιχείο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει στη βυσσινί οικογένεια τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2004. Ανδρώθηκε στις ακαδημίες του Πανιωνίου και στη συνέχεια αγωνίστηκε μια 5ετία με την Κηφισιά (2021-2026). Έπαιξε ως δανεικός στην ΑΕΚ Β’ και φέτος αγωνίστηκε με τον ΠΟΤ Ηρακλή. Έχει αρκετές παραστάσεις και λεπτά συμμετοχής στην Super League 2, στο Κύπελλο Ελλάδας αλλά και στην Super League.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τον υποδέχεται με ευχές για Yγεία κι επιτυχίες με το άλογο στο στήθος.

Καλή αρχή Γιώργο!