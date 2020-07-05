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Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Γαρουφαλιάς

Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Γαρουφαλιάς

Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Γαρουφαλιάς

Ο 27χρονος χαφ που έφυγε πρόσφατα από τον Ατρόμητο, θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Γιάννη Πετράκη 

Με τον Γιάννη Πετράκη θα συνεργαστεί ξανά ο Ηρακλής Γαρουφαλιάς. Ο 27χρονος χαφ που πρόσφατα αποχώρησε από τον Ατρόμητο, συμφώνησε σε όλα με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας και αναμένεται άμεσα στην Κύπρο για τις υπογραφές. 
 
Ετσι μετά από μία τετραετία στον ΠΑΣ Γιάννινα που είχε για προπονητή τον Πετράκη, θα τον έχει κόουτς και στην πρώτη του εκτός Ελλάδος ομάδα.   

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