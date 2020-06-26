«Ο Βούρος έχει άδεια μέχρι τις 15/7 ώστε να βρει ομάδα»
Ο 25χρονος αμυντικός δεν θα βρεθεί στην «πρώτη» του ΑΠΟΕΛ και οι εξελίξεις… τρέχουν
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 1vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΟΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 3vs
ΛAΤΣΙΟ 2
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -vs
FK SOCHI -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
Ο 25χρονος αμυντικός δεν θα βρεθεί στην «πρώτη» του ΑΠΟΕΛ και οι εξελίξεις… τρέχουν