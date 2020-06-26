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«Ο Βούρος έχει άδεια μέχρι τις 15/7 ώστε να βρει ομάδα»

«Ο Βούρος έχει άδεια μέχρι τις 15/7 ώστε να βρει ομάδα»

«Ο Βούρος έχει άδεια μέχρι τις 15/7 ώστε να βρει ομάδα»

Ο 25χρονος αμυντικός δεν θα βρεθεί στην «πρώτη» του ΑΠΟΕΛ και οι εξελίξεις… τρέχουν 

Από καιρό ο Πραξιτέλης Βούρος βρίσκεται στο «κάδρο» του ΟΦΗ, καθώς ο 25χρονος αμυντικός απασχολεί την ομάδα της Κρήτης. Εκείνος θέλει να φύγει για προσωπικούς λόγους από τον ΑΠΟΕΛ, όμως την ίδια στιγμή ο «Θρύλος» θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά, καθώς διατηρεί τα δικαιώματα του παίκτη. 
 
Το νεότερο στην υπόθεση είναι πως ο Βούρος δεν θα βρεθεί στην «πρώτη» του για τη νέα σεζόν, καθώς ο Νεκτάριος Πετεβίνος, εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, ανέφερε πως έχει πάρει άδεια, ώστε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πάντα όμως με την υποσημείωση πως δεν θα μείνει ελεύθερος, αλλά θα φύγει με μεταγραφή. «Ο Βούρος εξέφρασε την πρόθεση να βρει ομάδα στην Ελλάδα για να συνεχίσει την καριέρα του και η άδεια του επεκτάθηκε μέχρι τις 15 Ιουλίου για να μπορέσει να εξυπηρετήσει αυτό το ενδεχόμενο. Αν δεν τα καταφέρει πρέπει να επιστρέψει πίσω αλλά και αν βρεθεί πρέπει να ικανοποιηθεί το ΑΠΟΕΛ», σχολίασε σχετικά. Αυτόματα οι εξελίξεις… τρέχουν. 

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