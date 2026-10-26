Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο και το βεβαρυμένο πρόγραμμα του θα συνεχιστεί στη Λάρισα, όπου θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Κρητικοί θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλία στις 9:40 το πρωί της Τρίτης, καθώς θα κάνουν στη Λάρισα την τελευταία τους προπόνηση πριν τον αγώνα με τους Βυσσινί και ανακοίνωσαν από σήμερα την αποστολή τους.

Πέρα από τους τραυματίες Ισέκα και Χριστογεώργο εκτός έμειναν οι Ανδρέας Μπουχαλάκης, Λορέντζο Ντίκμαν και Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς ώστε να πάρουν ανάσες πριν το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νικολάου, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηγιοβάνης, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης και Σιτμαλίδης.