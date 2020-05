Ο Αλέξανδρος Τζιόλης αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική καριέρα του και να ασχοληθεί με την προπονητική, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο video με το οποίο συνόδευσε το «αντίο» του.

Ο Κατερινιώτης πρώην ποδοσφαιριστής φόρεσε για 111 παιχνίδια τη φανέλα του ΠΑΟΚ και η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τον ευχαρίστησε μέσω των social media.

«Μετά από τη συμμετοχή του σε δύο Μουντιάλ, ένα Euro, έναν τελικό Europa League, έχοντας παρουσία στο ισπανικό, ιταλικό, γαλλικό και γερμανικό πρωτάθλημα, ο Αλέξανδρος Τζιόλης αποφάσισε να εγκαταλείψει την ενεργό δράση. Ευχαριστούμε που ήσουν μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ και φόρεσες τη φανέλα μας σε 111 παιχνίδια», ανέφεραν οι «ασπρόμαυροι».

After taking part in two World Cups, one Euro, one @EuropaLeague Final and having presence at @LaLiga @SerieA @Ligue1_ENG @Bundesliga_EN, @alex_tziolis announced his retirement from football. Thank you for being part of #PAOKfamily and wearing our shirt for 111 matches https://t.co/IvmVWJD7Dg

— PAOK FC (@PAOK_FC) May 24, 2020