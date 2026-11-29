Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την πρωταθλήτρια που πήρε το ματς επιβίωσης σε ένα υπέροχο παιχνίδι και ας χρειάστηκε να σπάσουν καρδιές στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...

Ήταν ένα ματς που ελέω των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστών συνιστούσε τεράστια ανάγκη για τις δύο ομάδες, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, να το κερδίσουν προκειμένου να μη χάσουν σημαντικό έδαφος στην προσπάθεια διεκδίκησης του τίτλου. Προφανώς ελέω αγώνα λιγότερου για τον Δικέφαλο, για την ομάδα της Τούμπας, ήταν μεγαλύτερη η ανάγκη επιβίωσης στο παιχνίδι στης Φιλαδέλφειας τα μέρη... Το πήρε η Ένωση χάρη στο γκολ του Ζίνι στο 93' προς 94' (με 3-2) και επιβίωσε στο κόλπο διεκδίκησης του τίτλου που της ανήκει φωνάζοντας: ελάτε να μας το πάρετε... Ο Ολυμπιακός περάσει από την Θεσσαλονίκη με νίκη απέναντι στον Άρη, ενώ νωρίτερα αναμενόμενα ο Παναθηναϊκός έκανε εύκολο διπλό απέναντι σε έναν κάκιστο Ατρόμητο, με αποτέλεσμα να μεταφέρει επιπλέον πίεση στους διώκτες του... Έτσι η κατάκτηση της νίκης ήταν τουλάχιστον μεγάλη ανάγκη και για τις δυο ομάδες, πόσο μάλλον για τους κιτρινόμαυρους, κάτι που φάνηκε σε όλο το πρώτο 90λεπτο, αφού και οι δυο έπαιξαν για το τρίποντο και μόνο φτάνοντας μια ανάσα να χάσουν και οι δύο στο τέλος της αναμέτρησης.

Η νίκη ήρθε με Ζίνι σε σημείο που μόνο πόνο δίνει! Όχι αποκλειστικά στον ΠΑΟΚ επειδή έχασε ένα ματς που ήταν από εκείνα που δεν άξιζε να φύγει βάση συνολικής εικόνας με την ήττα, αλλά και για τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όπου έβλεπαν ένα ματς έως το τέλος του να στραβώνει και για τους δυο βασικούς αντιπάλους τους και περισσότερο για την ΑΕΚ που είχε και ματς λιγότερο για να μην ξεχνιόμαστε. Η γκέλα θα ήταν ότι έπρεπε για τους υπόλοιπους και δη αν το αποτέλεσμα καθόταν στο Χ, ούτε παραγγελία να το έκαναν, για να είμαστε ξεκάθαροι... Οπότε μη τσιμπήσετε από τον τίτλο και τον θεωρήσετε εριστικό διότι είναι αληθινός και δεν εστιάζει στην εικόνα συνολικά του αγώνα αφού επαναλαμβάνω η ομάδα του Λίσι έκανε την καλύτερη της εμφάνιση από τότε που άνοιξε τις πόρτες της η νέα Νέα Φιλαδέλφεια, αυτή είναι η ποδοσφαιρική πραγματικότητα, γι' αυτό και απογειώνει την επιτυχία του Δικέφαλου και τη νίκη του απέναντι στην ομάδα της Τούμπας...

Στο πρώτο 45λεπτο ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά, απόλυτα συγκενρωμένος και με άριστη τακτική προσέγγιση, με σωστή νοοτροπία, μάλιστα θα μπορούσε να είχε προηγηθεί αλλά η πρώτη μεγάλη απειλή κατέληξε στο δοκάρι: ο Μπάνζα ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα! Στο 16' απειλεί η ΑΕΚ με τον Κοϊτά να μπαίνει από τα πλάγια και να φαίνεται να ανατρέπεται δίχως να προκύπτει παράβαση για τον Βόσνιο διαιτητή και τον Ολλανδό στο VAR. Ωστόσο ο Δικέφαλος είχε στείλει την προειδοποίηση στην ομάδα της Τούμπας ότι ανακτά έλεγχο και ρυθμό με αποτέλεσμα 8 λεπτά αργότερα να βρει γκολ με τον Γιόβιτς που έκανε σούπερ πρώτο 45λεπτο: άνοιγμα του Μάγερ στον Πήλιο, φανταστικό γύρισμα του διεθνή μπακ στον αμαρκάριστο διεθνή Σέρβο φορ, ο οποίος πλάσαρε υπέροχα τον Τσιφτσή για το 1-0... Λάθος του Κίνι, ίσως και δύσκολο διάβασμα της φάσης βέβαια, με τον σούπερ διεθνή Αλβανό μπακ να κάνει τη δουλειά σωστά.

Τεράστια νίκη της ΑΕΚ που την απογειώνει η απόδοση του ΠΑΟΚ!

Ο Πήλιος μάλιστα θα μπορούσε να χριστεί και σκόρερ στη τεράστια ευκαιρία που χάνει η ΑΕΚ για το 2-0 στο 34', δηλαδή μόλις δέκα λεπτά μετά το 1-0, όταν ο Μάγερ βρήκε τον Κοϊτά και αυτός με άψογη έβγαλε αμαρκάριστο τον διεθνή Αλβανό μπακ που αστόχησε από το ύψος της μικρής περιοχής! Έπειτα και έως το φινάλε του πρώτου 45λεπτου ο ΠΑΟΚ εχασε τις δυο σπουδαίες ευκαιρίες για να βρει γκολ ισοφάρισης με τον Μπάνζα (δοκάρι) και τον Εντιαγέ (το έβγαλε ο Στρακόσα)! Σε ένα πρώτο 45λεπτο πάντως που οι φιλοξενούμενοι είχαν με το μέρος τους τον αέρα και δεν ήταν κάτι συνηθισμένο σε μία κατάσταση απίστευτης δυσκολίας καιρικών συνθηκών... Όπως στο δεύτερο για την Ένωση με αποτέλεσμα μάλιστα να το εκμεταλλευτεί και να βρει εκτός από δεύτερο τέρμα, νωρίτερα απ' αυτό, δύο στιγμές να κάνει κι άλλο γκολ. Δεν ήταν εύκολο για τους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων και μάλιστα ήταν η πρώτη αναμέτρηση στο νέο γήπεδο με τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες.

Στο δεύτερο 45λεπτο η ΑΕΚ ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα, άξιζε το δεύτερο γκολ, δεν το βρήκε χάρη στον Τσιφτσή: στο 53' στο δυνατό σουτ του Μάγερ υπάρχει ασταθής απόκρουση του Τσιφτσή και από κοντά ο Βάργκα σούταρε πάνω στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που βγάζει το 2-0! Στο 61' η Ένωση απειλεί ξανά με τον πολύ καλό χθες Γιόβιτς να παίρνει πήρε την μπάλα από τον εξαιρετικό επίσης Μάγερ, να ρολαρει υπέροχα το σώμα του αλλά ο Τσιφτσής ήταν και πάλι εκεί. Ένα λεπτό αργότερα η πρωταθλήτρια πήρε αυτό που άξιζε: ο Μάγερ άλλαξε εξαιρετικά το παιχνίδι για τον Κοϊτά, ο Μαυριτανός βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή, άδειασε τον Χατζηδιάκο και νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-0! Και μετά το απόλυτο και αδικαιολόγητο blackout με τεράστια ευθύνη των ποδοσφαιριστών της... Ο ΠΑΟΚ πήρε τον έλεγχο και άξιζε (και κατάφερε) να φτάσει στην ισοφάριση τη στιγμή που έψαξαν οι φιλοξενούμενοι και την απόλυτη ανατροπή την άγγιξαν κιόλας με τον Μύθου, αλλά ήταν ο... Μύθου, εκεί φάνηκε ότι οι φιλοξενούμενοι δεν θα κερδίσουν και οι κιτρινόμαυροι θα έχουν τη δική τους στιγμή!

Σε αυτή δεν λάθεψε ο Ζίνι από την ασίστ του Κοϊτά ο οποίος με γκολ και ασίστ είναι ο MVP της αναμέτρησης: Ο Κοϊτά έκανε εκπληκτική προσπάθεια και ντρίμπλα στον Ντεσπόντοφ, σέντραρε και ο Ζίνι με κεφαλιά έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους πρωταθλητές, όπου ήταν και το καθοριστικό, αυτό που έκρινε τον νικητή! Δεδομένα στον ΠΑΟΚ προέκυψε ένα πολύ άσχημο και δικαιολογημένα για εκείνους -λόγω απόδοσης συνολικά- άδικο αποτέλεσμα (όχι από διαιτητικές αποφάσεις φυσικά αφού μια χαρά ήταν για φιλοξενούμενους ο Βόσνιος ρέφερι), για την ΑΕΚ είναι τεράστιας αξίας και σημασίας νίκη παντοιοτρόπως και την απογειώνει την επιτυχία η εικόνα του αντιπάλου. Σε ένα ματς πάντως για να μην ξεχνιόμαστε στο οποίο η πρωταθλήτρια δεν είχε στη διάθεσή της τον κορυφαίο της, τον Μάρκο Νίκολιτς, μάλιστα άδικα και αδικαιολόγητα... Πολύ σκληρή για να πεθάνει η ΑΕΚ κάτι που το... φώναξε στον ανταγωνισμό με αυτή της τη νίκη: ελάτε να μας το πάρετε!

***Όπως στην Θεσσαλονίκη η ΑΕΚ ηττήθηκε στο Κύπελλο σε ματς που δεν το άξιζε να χάσει, έτσι έγινε για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, γιατί ξεχνάμε στην Ελλάδα γρήγορα!

******Η αλλαγή του Ζίνι δίνει τη νίκη, αλλά με το σκορ στο 2-0 και τραυματία τον Βαργκα, χρειαζόταν Γκατσίνοβιτς και 4-5-1 το ματς, να κλειδώσει, να τελειώσει. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει άλλη άποψη ντε...